В Мытищах загорелись горюче-смазочные материалы на складе
В понедельник в подмосковных Мытищах произошел пожар внутри складского помещения на улице Красина. Стали известны подробности происшествия, сообщает РЕН ТВ.
На складе загорелись горюче-смазочные материалы. Огонь распространился на 800 кв. м.
По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте работают пожарные.
В ликвидации возгорания задействованы порядка 40 человек личного состава и 13 единиц техники.
Ранее появились кадры с места происшествия. Очевидцы сообщали о сильном задымлении возле торгового центра XL.
По словам очевидцев, горит здание на территории храма, которое сдавалось в аренду.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.