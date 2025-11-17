сегодня в 11:38

В Мытищах загорелись горюче-смазочные материалы на складе

В понедельник в подмосковных Мытищах произошел пожар внутри складского помещения на улице Красина. Стали известны подробности происшествия, сообщает РЕН ТВ .

На складе загорелись горюче-смазочные материалы. Огонь распространился на 800 кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте работают пожарные.

В ликвидации возгорания задействованы порядка 40 человек личного состава и 13 единиц техники.

Ранее появились кадры с места происшествия. Очевидцы сообщали о сильном задымлении возле торгового центра XL.

По словам очевидцев, горит здание на территории храма, которое сдавалось в аренду.

