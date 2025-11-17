Появилось видео пожара рядом с храмом в Мытищах

Как рассказали очевидцы, пожар произошел рядом с храмом в городском округе Мытищи, сообщает «Осторожно, Москва» .

Ранее около торгового центра XL в Мытищах было сильное задымление, в дыму оказались дорога и парковка.

По словам людей, недалеко от храма горит здание на улице Красина. На месте ЧП работают пожарные. На видео с места происшествия одна из очевидцев сказала, что кто-то арендовал здание на территории.

На снятом около церкви видео показано, что густой серый дым поднимается от здания, рядом уже находятся пожарные и занимаются тушением огня.

