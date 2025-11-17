Сильное задымление: в Мытищах произошел пожар около торгового центра

сегодня в 11:15

Сильный пожар произошел около торгового центра в Мытищах

Возле торгового центра XL в округе Мытищи наблюдается сильное задымление, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

На видео, снятом около ТЦ, показано, что вся парковка и близлежащая дорога в дыму, видимость очень плохая.

Как сообщает «Осторожно, Москва», пожар произошел на территории храма.

Ранее в Подмосковье на крыше электрички произошло возгорание. Пассажиров высадили на остановочном пункте Заполицы.

