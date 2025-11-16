сегодня в 22:19

В Подмосковье на крыше электрички произошло возгорание

На крыше одного из вагонов пригородного электропоезда в Подмосковье загорелось оборудование, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в 19.18 на перегоне «Авсюнино-Шатура» казанского направления МЖД.

«… произошло возгорание крышевого оборудования одного из вагонов пригородного поезда № 6840 „Москва Казанская-Черусти“, — сообщили в Московской железной дороге.

Пассажиров высадили на остановочном пункте «Заполицы.

По место происшествия прибыл городской пожарный расчет, а также поднят пожарный поезд, оснащенный 122 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя. Возгорание уже удалось локализовать. По предварительной информации, никто не пострадал. Отмечается также, что был задержан поезд дальнего следования № 26 «Москва-Ижевск».

Вечером 16 ноября в Кривоколенном переулке ограничивали движение автотранспорта из-за пожара в одной из квартир.

