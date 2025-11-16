В центре Москвы восстановили движение после пожара
Вечером 16 ноября в Кривоколенном переулке ограничивали движение автотранспорта из-за пожара в одной из квартир. Сотрудники столичного Дептранса сообщили, что автомобилисты снова могут пользоваться переулком в штатном режиме.
Информация о перекрытии движения на Кривоколенном переулке появилась около 18:00 по московскому времени. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивали беспрепятственный проезд для сотрудников оперативных служб.
Движение удалось восстановить только около 20:00.
Информации о пострадавших в ходе вышеуказанного пожара на момент публикации заметки не поступало.
