сегодня в 20:37

В центре Москвы восстановили движение после пожара

Вечером 16 ноября в Кривоколенном переулке ограничивали движение автотранспорта из-за пожара в одной из квартир. Сотрудники столичного Дептранса сообщили, что автомобилисты снова могут пользоваться переулком в штатном режиме.

Информация о перекрытии движения на Кривоколенном переулке появилась около 18:00 по московскому времени. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивали беспрепятственный проезд для сотрудников оперативных служб.

Движение удалось восстановить только около 20:00.

Информации о пострадавших в ходе вышеуказанного пожара на момент публикации заметки не поступало.

