Невыносимые хозяева: более половины россиян бегут от аренды в ипотеку

Подавляющее большинство россиян, снимающих жилье, сталкиваются с некорректным поведением арендодателей. К такому выводу пришли аналитики девелоперской компании Level Group, опросив граждан об их опыте аренды. 81% респондентов сообщили о проблемах с владельцами квартир. Соответствующее исследование есть в распоряжении РИАМО.

Лишь 19% арендаторов не испытывали дискомфорта от общения с наймодателями. Чаще всего арендаторы жалуются на внезапные визиты хозяев без предупреждения (24%), на резкое повышение квартплаты (21%), а также на грубое и неуважительное общение (13%). Иногда дело доходило до удержания залога без объяснения причин (8%), выселения без оснований (6%) и даже изменения условий договора «задним числом» (4%).

Для половины опрошенных (51%) такой негативный опыт стал решающим фактором при принятии решения о покупке собственной квартиры в ипотеку. При этом 82% арендаторов заявили, что планируют полностью отказаться от съемного жилья в будущем, даже если сейчас не могут себе этого позволить. Каждый второй из мечтающих о своем угле хочет оформить семейную ипотеку.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин отметил, что 19% респондентов предпочитают копить на покупку квартиры за наличные, а 12% откладывают решение этого вопроса до момента снижения ключевой ставки. Исследование показало: психологический дискомфорт от зависимости от арендодателей становится мощным драйвером выхода на рынок недвижимости.

