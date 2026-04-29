На Rutube появился детский профиль для зрителей до 12 лет

«Детям до 12 лет доступны мультфильмы, фильмы, сериалы, сказки, видео блогеров и ТВ-эфиры без комментариев», — сообщили в пресс-службе видеохостинга.

Отмечается, что детский профиль можно создать несколькими способами. Первый — нажать на иконку основного взрослого аккаунта и кликнуть на предсозданную аватарку профиля для детей. Второй способ — через баннер на странице видео из одобренного списка контента.

Ранее сообщалось, что в условиях действующих ограничений на мобильный интернет в России доступно более 120 онлайн-сервисов, включенных в специальный перечень Минцифры РФ. «Белый список» охватывает соцсети, маркетплейсы, госресурсы, банковские сайты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.