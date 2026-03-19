В «белый список» Минцифры РФ в условиях ограничений Сети попали 120 сервисов

В условиях действующих ограничений на мобильный интернет в России доступно более 120 онлайн-сервисов, включенных в специальный перечень Минцифры РФ. «Белый список» охватывает соцсети, маркетплейсы, госресурсы, банковские сайты, медиапорталы, стриминговые платформы, операторов связи, а также сервисы для бронирования путешествий и приобретения авиабилетов, сообщает РИА Новости .

В категорию коммуникационных приложений, например, входят «Одноклассники», сервисы «ВКонтакте» и «Яндекса», Mail и национальный мессенджер Max. Видеохостинги представлены «VK Видео» и Rutube. Также функционируют онлайн-магазины и маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, Avito, «МегаМаркет», «Магнит», «ВкусВилл», «Дикси», «Детский мир», и сети быстрого питания: «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг».

Обеспечен доступ к ресурсам ведущих федеральных операторов связи — «Билайна», «МегаФона», МТС, «Ростелекома», T2 и всех принадлежащих им сервисов. СберМобайл, «Т-Мобайл», «Эр-Телеком» также присутствуют в перечне. Без интернета работают официальный сайт платежной системы «Мир», онлайн-банки ВТБ, Альфа-банк и ПСБ.

Доступны службы доставки — «Почта России», СДЭК, «Деловые линии», «Купер» и «Самокат». Кроме того, возможны покупка билетов через сайт РЖД, «Туту.ру» или «Гранд Сервис Экспресс», приобретение авиабилетов на сайтах «Аэрофлота» и «Победы». Навигатор «2ГИС», каршеринги «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв», портал HeadHunter, сайт прогноза погоды Gismeteo остаются доступными для пользователей.

В перечень включены государственные сайты и порталы: «Госуслуги», «Портал для электронного голосования», сайт ЦБ РФ, ресурсы правительства, администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, министерств и служб, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, системы маркировки «Честный знак», сервисы ФНС и Московской биржи.

На протяжении второй недели отмечаются проблемы с мобильным интернетом в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что возможные ограничения связи связаны с требованиями безопасности.

