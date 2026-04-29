Больше половины опрошенных россиян планируют провести майские праздники на даче

Больше половины опрошенных россиян (61%) планируют провести майские праздники на даче, остаться в городе намерены 39% респондентов, сообщает ТАСС .

Отмечается, что для трети опрошенных дача — это, в первую очередь, отдых и перезагрузка от города (33%), для 21% — приятная обязанность, возможность заботиться об участке.

При этом 16% нравится выращивать собственный урожай в огороде, 14% предпочитают тишину и возможность побыть в одиночестве, а для 10% респондентов ответили, что это повод собрать близких вместе. Еще 6% едут на дачу, чтобы помочь родственникам.

1 мая в России отмечают День весны и труда, а 9 мая празднуют День Победы. Выходными в стране будут 1-3 и 9–11 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.