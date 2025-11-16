ГАИ перекрыла дорогу в центре Москвы из-за пожара

В Кривоколенном переулке Москвы сотрудники столичной Госавтоинспекции (ГАИ) ограничили движение транспорта из-за пожара в одной из квартир. Автомобилистов просят учитывать ситуацию, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

В настоящее время в районе пожара работают спасатели и несколько экипажей дорожно-патрульной службы, которые обеспечивают беспрепятственный проезд для спецтехники и ограничивают движение частного транспорта.

Регулировщики направляют автопотоки на соседние улицы. Движение возобновится только после того, как оперативные службы закончат работу и для водителей не будет опасности.

Автомобилистам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

