В Мытищах вынесен приговор живодеру, протащившему двух собак на авто по асфальту

Мытищинский городской суд озвучил приговор Константину Дубину, который в прошлом году привязал к автомобилю двух собак и протащил их по асфальту, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры .

Инцидент произошел 20 сентября 2024 года. Мужчина находился на своем дачном участке в мкр. Дружба. Он привязал к машине двух собак и протащил их по асфальту. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Суд признал Дубина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Мужчину приговорили к принудительным работам на срок 3 года 6 месяцев. Также из его зарплаты будет удержано 20% в доход государства.

Ранее жителя Челябинска жестоко избил ногами свою собаку. Затем он попытался приобрести справку за 2 тыс. руб. для подтверждения, что с животным все хорошо.