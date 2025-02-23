«Бегать за тобой что ли буду?»: челябинец пинал ногами мопса, нежелавшего идти домой

Неадекватный жителя Челябинска жестоко избивал ногами свою собаку, которая не хотела возвращаться домой с прогулки. Неравнодушные граждане обратились в полицию, сообщает Ural Mash .

Инцидент произошел у подъезда многоэтажки на Пограничной улице.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина кричит на своего мопса и со всей силы пинает его ногами. Затем он загоняет в угол и хватает питомца, однако тот вырывается и снова убегает. После этого мужчина продолжает бегать за собакой и пинать ее. От ударов мопс жалобно скулит.

По словам соседей, мужчина регулярно выводит собаку на прогулку без поводка и применяет суровые меры наказания за любую провинность. После жалоб местный житель попытался приобрести справку за 2 тыс. рублей для подтверждения, что с собакой все в порядке. При этом к ветеринару живодер не обращался.

Неравнодушные люди подали заявление в правоохранительные органы, но никакой реакции не последовало. Прошедшей ночью волонтеры дежурили у подъезда, чтобы оказать помощь собаке.