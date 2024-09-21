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Живодер привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту в Подмосковье

В Мытищах мужчина привязал двух собак к автомобилю и протащил их по асфальту, сообщает Mash .

Инцидент произошел в СНТ «Мосводоканал-2». Кадры зверства появились в Сети. Судя по ним, живодер сидел за рулем автомобиля ВАЗ-2104.

Правоохранителям удалось определить личность владельца авто. Им оказался Константин Д. Полицейские уже разыскивают мужчину. Они допросят его и выяснят, кто был за рулем в момент инцидента.

По словам жителя СНТ, мужчина постоянно устраивает драки, кричит по ночам. На него жаловались несколько раз, но это не помогло.

Ранее в Новой Москве задержали выкинувшего трех собак с 8 этажа мужчину. Он признался в содеянном.