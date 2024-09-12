Выкинувшего трех собак с 8 этажа мужчину задержали в Новой Москве

В Новой Москве задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, который после ссоры с возлюбленной выбросил из окна 8 этажа ее собак породы чихуахуа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Подозреваемого задержали в тот же день. Мужчина сразу дал признательные показания. Процессуальное решение по делу примут после проверки.

С заявлением в полицию обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что мужчина выбросил из окна ее собак. Две из них погибли на месте, третьей повезло чуть больше — кусты смягчили удар. Животное выжило, но нуждается в серьезном лечении.

Мужчину уже судили за убийство. Также он злоупотреблял спиртными напитками. По словам женщины, у них произошла ссора, после чего она ушла из квартиры, но не додумалась забрать с собой собак.

Ранее в селе Котики Иркутской области подростки жестоко расправились над домашней собакой и сняли все на видео. Устанавливаются личности предполагаемых живодеров.