В Новой Москве судимый за убийство мужчина выбросил с 8 этажа трех собак

В Новой Москве мужчина выбросил с 8 этажа трех собак, две из них погибли

В Поселке института полиомиелита в Новой Москве пьяный ранее судимый за убийство мужчина выбросил с 8 этажа трех собак породы чихуахуа, принадлежавших своей возлюбленной, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

После падения с восьмого этажа многоквартирного дома две собаки погибли на месте от полученных травм. Третьей собаке повезло чуть больше — кусты смягчили удар, она выжила, но, скорее всего, будет нуждаться в серьезном лечении.

Хозяйка собак помогла установить личность злоумышленника. Им оказался ее сожитель, который ранее был судим за убийство человека и злоупотреблял алкогольными напитками.

По словам женщины, перед тем, как ее собаки полетели в окно, между ней и мужчиной произошла ссора. Сама она ушла из дома, но взять с собой питомцев не догадалась. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться компетентным органам.