Расправа с вилами и топором: в Котиках подростки жестоко убили собаку

В селе Котики Иркутской области подростки жестоко расправились над домашней собакой и сняли все на видео, сообщает «Царьград» со ссылкой Telegram-канал «Сапа».

Утверждается, что подвешенное за шею животное зарубили топором, также один из мальчиков протыкал мертвое животное вилами. Трое участников убийства еще учатся в школе, один — уже студент.

Сотрудники МВД по Иркутской области проводят проверку и выясняют детали случившегося. Для установления всех обстоятельств произошедшего в село выехали следователи, оперативники и сотрудники по делам несовершеннолетних.

Устанавливаются личности предполагаемых живодеров.

Ранее в подмосковном ЖК «Томилино Парк» мужчина жестоко избивал своего кота на кухне. Злоумышленник держал животное за шкирку и бил его по голове, а затем с силой кинул несчастного кота на пол. Соседи сняли происхоящее видео и выложили в соцсети.