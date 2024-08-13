Бил по голове и швырял на пол: мужчина издевался над котом в Подмосковье

В Люберцах жильцы ЖК «Томилино Парк» пожаловались на соседа, который жестоко избивал своего кота на кухне, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Жильцы из окна дома увидели ужасающую картину, творившуюся на кухне соседней квартиры. Очевидцы запечатлели на видео, как мужчина держал кота за шкирку и бил его по голове. После этого он с силой кинул питомца на пол.

Видеозапись с избиением животного попала в чат дома. Жильцы опознали человека, издевавшегося над котом, — им оказался их сосед.

По словам жильцов, мужчину много раз замечали в скандальных ситуациях. Так, например, он с помощью биты выбивал двери у соседей. Кроме того, на него неоднократно жаловались из-за криков и громкой музыки.

Сейчас решается, как поступить с видео, на которых представлены доказательства жестокого обращения с животным. По словам жильцов, они не хотят обращаться в полицию, так как участковые ничего не предпринимали даже по более серьезным вызовам.

Ранее правоохранители искали живодера, расстрелявшего кота в подмосковном Пушкине. Неизвестный несколько раз выстрелил в животное из пневматического оружия, причем оказалось, что подобный случай в городе произошел не в первый раз.