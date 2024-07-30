Полиция ищет мужчину, расстрелявшего котов в подмосковном Пушкине

Полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животным в городе Пушкино Московской области. Правонарушитель, предположительно, стрелял по питомцам из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

В дежурную часть полиции по городскому округу Домодедово 27 июля обратился мужчина, который сообщил, что в его кота несколько раз выстрелили из пневматического оружия. Инцидент, по словам потерпевшего, произошел во дворе дома микрорайона Мамонтовка в городе Пушкино Московской области. Питомец гулял по улице один.

Полицейские города Домодедово устанавливают личность человека, который причастен к противоправному деянию. Его планируют задержать.

Ранее стало известно, что в городе Пушкино Московской области завелся серийный живодер. Правонарушитель, предположительно, стреляет по животным из пневматической винтовки. Несколько питомцев скончались от травм.