Серийный живодер вышел на охоту в подмосковном городе Пушкино

В городе Пушкино Московской области завелся серийный живодер. Неизвестный правонарушитель выслеживает на улице котов и открывает по ним стрельбу, сообщает SHOT .

Предположительно, он использует пневматическую винтовку. От рук живодера умерло уже несколько питомцев.

Местные жители поделились, что случаи нападения правонарушителя на питомцев происходили в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино. В Сети опубликовали снимки животного, которому не повезло столкнуться с живодером.

Пострадавший кот ушел из дома на несколько дней. Когда питомца нашли, то насчитали почти 30 следов от пуль. Чтобы вытащить шесть пуль из тела, пришлось обращаться в ветеринарную клинику. Сейчас питомец находится под наблюдением врачей и идет на выздоровление.

При этом местные ветеринары отмечали, что этот случай нападения живодера — не единственный. Хозяева других питомцев тоже обращались к врачам с аналогичной проблемой. Однако многие из тех животных погибли от полученных травм.

Владелец кота, в которого стрелял живодер, обратился в правоохранительные органы с заявлением. Правонарушителя уже разыскивает полиция.

Ранее в Калуге задержали живодера, который жестоко обращался со своим псом. Мужчина протащил питомца, привязанным к автомобилю, и оставил умирать на обочине трассы.