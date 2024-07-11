В Калуге живодер привязал пса к машине, протащил по трассе и бросил умирать
В Калуге на мужчину завели дело за то, что он протащил своего пса привязанным к машине и бросил умирать на обочине трассы, питомца удалось спасти, сообщает SHOT.
Во вторник очевидцы запечатлели, как живодер привязал своего бигля к авто с помощью веревки и протащил его по трассе «Калуга-Медынь» около 7 км. Затем он оставил животное умирать на обочине.
Неравнодушные люди подобрали пса и передали волонтерам. Бигля с сильно разодранной кожей осмотрели в ветклинике. Впереди у него долгое восстановление.
Жестокого хозяина, которым оказался 42-летний житель Дзержинского района Калуги, доставили в правоохранительные органы. На мужчину завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
Ему грозит до трех лет лишения свободы. Ход дела контролирует Калужская прокуратура.
Ранее в Подмосковье вычислили живодера, который пырнул ножом в магазине спящую собаку. Стражи порядка нашли мужчину по камерам наблюдения.