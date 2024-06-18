В Химках по камерам нашли мужчину, пырнувшего ножом в магазине собаку

Момент нападения на спящее животное в магазине на улице Академика Грушина в подмосковных Химках попал на видео, агрессора смогли найти и задержать лишь через неделю с момента происшествия, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный в белой футболке заходит в магазин, видит лежащую на полу собаку, затем осматривается по сторонам и аккуратно достает из кармана нож. Злоумышленник помедлил несколько секунд, прежде чем пырнуть холодным оружием животное. Он позволил пройти мимо себя мужчине, который, в теории, мог испортить его план.

Когда покупатель отошел в сторону, агрессор резким движением наклонился к собаке и ударил ее ножом, затем отпрыгнул назад. Он несколько секунд наблюдал за тем, как раненый пес выбегал из торговой точки, а потом спокойным шагом ушел следом за ним.

Стражи порядка по камерам наблюдения сумели вычислить живодера только через неделю с момента происшествия. После задержания выяснилось, что ранее мужчина нападал на женщин. Есть ли у него судимость, не уточняется.

По словам ветеринаров, у пса по кличке Дракон повреждены печень и легкое. Ему оказывают все необходимое лечение.