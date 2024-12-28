сегодня в 22:06

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших россиян на 84,6 млн руб

В Москве сотрудники полиции задержали курьера мошенников, которые обманули жителей города на 84,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает «МВД Медиа» .

Задержанной оказалась 20-летняя уроженка Республики Хакасия. Ее подозревают в обмане трех жителей Москвы на общую сумму около 10 млн рублей.

Одним из потерпевших оказался 65-летний мужчина, с которым неизвестные связались с помощью мессенджера. Под видом сотрудников сотрудников госструктур и силовых ведомств мошенники несколько раз обманули мужчину.

По данным правоохранительных органов, курьер забрала 5,6 млн рублей у обманутого мошенниками пожилого мужчины. Затем полицейские установили, что девушка забирала свыше 200 тыс. рублей у 19-летней москвички и 4 млн рублей у 51-летней обманутой жительницы российской столицы. Всего вторую пострадавшую обманули на более чем 6 млн рублей.

Общий материальный ущерб от действия мошенников составил 84,6 млн рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Приезжей из Хакасии предъявили обвинение и заключили под стражу.

Ранее безработный россиянин дважды обманул украинских телефонных мошенников. На полученные деньги мужчина закупился алкоголем и прекратил общение с злоумышленниками.