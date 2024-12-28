Безработный россиянин дважды обманул телефонных мошенников и закупился алкоголем

В Камчатском крае мужчина обманул телефонных мошенников из Украины на 70 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия» .

Неизвестные связались с безработным мужчиной и предложили вознаграждение в 200 тыс. рублей за поджог полицейской машины. Он согласился, так как якобы испытывает неприязнь к правоохранительным органам, однако запросил предоплату в размере 50 тыс. рублей.

Мошенники перевели россиянину деньги, на которые он закупался алкоголем. Затем мужчина потребовал от злоумышленников перевести ему еще 20 тыс. рублей. После второго перевода денег мужчина прекратил общение с мошенниками.

Ранее в России запретили IP-телефонию в рамках борьбы с мошенниками. Данная технология позволяла подменять телефонные номера.