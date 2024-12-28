В России запретили IP-телефонию в рамках борьбы с мошенниками

Российское правительство утвердило постановление по вопросу ограничения телефонного мошенничества. Из списка лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, сообщает пресс-служба кабмина.

Данная лицензия давала возможность выходить на связь с абонентом по телефонной или мобильной сети с помощью интернета.

Чаще эту технологию использовали мошенники, так как она позволяла подменять номера. Сейчас данный вид обмана граждан будет серьезно ограничен.

Решение не повлияет на обычных пользователях телефонной связи. Люди, использующие голосовую связь в разных мессенджерах, применяют спецпрограммы для общения через Сеть без выхода на стационарную и мобильную связь.