сегодня в 12:29

В Москве возбудили уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево

Уголовное расследование начато после происшествия в аэропорту Шереметьево. Как установили следователи, инцидент произошел 24 сентября 2025 года на перроне. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России .

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте. Расследованием занимается Московский следственный отдел транспортного управления СК России.

Предварительно установлено, что в Шереметьево произошло столкновение двух самолетов. Airbus выполнял руление и повредил лайнер «Сухой Суперджет», готовившийся к вылету. Правое крыло Airbus задело хвост российского самолета, что привело к горизонтальному разрыву руля направления.

Ущерб от инцидента оценивается более чем в 1 миллион рублей. Оба воздушных судна находились в зоне предварительного старта.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух самолетов никто не пострадал. Авиакомпания заменила воздушное судно и доставила пассажиров в Санкт-Петербург.

