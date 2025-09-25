Самолет прибыл в Пулково после инцидента в Шереметьево Транспорт сегодня в 02:57

Пассажиров доставили в аэропорт Пулково на резервном самолете после инцидента в аэропорту Шереметьево, пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В пункт назначения резервным бортом были отправлены 84 пассажира. «Самолет благополучно приземлился в Пулково», — говорится в сообщении. В столичном аэропорту Шереметьево самолету «оторвало» хвост прямо взлетом. Инцидент произошел на рейсе FV 6097 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Петербург в 20:30.