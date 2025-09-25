Самолет прибыл в Пулково после инцидента в Шереметьево
Пассажиров доставили в аэропорт Пулково на резервном самолете после инцидента в аэропорту Шереметьево, пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В пункт назначения резервным бортом были отправлены 84 пассажира.
«Самолет благополучно приземлился в Пулково», — говорится в сообщении.
В столичном аэропорту Шереметьево самолету «оторвало» хвост прямо взлетом.
Инцидент произошел на рейсе FV 6097 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Петербург в 20:30.