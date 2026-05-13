Почтальон из Подмосковья участвует во Всероссийском голосовании

Жители Подмосковья до 25 мая могут поддержать Марину Симонову во всероссийском голосовании за звание «Народный почтальон». Представительница региона участвует в финале конкурса «Земский почтальон – 2026», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московскую область на конкурсе представляет Марина Симонова — почтальон с более чем 25-летним стажем. Она работает в сельской местности и обеспечивает своевременную доставку корреспонденции вне зависимости от погодных условий. За добросовестный труд Симонова награждена почетной грамотой администрации Талдомского муниципального района и благодарственными письмами.

В финал вышли участники, которых определили региональные экспертные комиссии по итогам предварительного отбора. Каждый конкурсант представляет свой регион и рассказывает о значении профессии почтальона. Победителя в номинации «Народный почтальон» выберут по итогам открытого интернет-голосования. Он получит 150 тысяч рублей.

Поддержать участников можно на странице «Почты России» в социальной сети «ВКонтакте». Имя главного победителя объявят после очного финала в Москве. Лауреат конкурса получит 250 тысяч рублей. В 2026 году на участие поступило более 3 тысяч заявок из 87 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.