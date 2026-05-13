В Орехово-Зуевском округе высадят 160 тысяч сеянцев

Лесовосстановление проводят в Орехово-Зуевском лесничестве Подмосковья, где подготовили почти 168 тысяч сеянцев сосны и ели. Работы уже начались на нескольких участках и продолжатся в ближайшее время, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» заготовили посадочный материал для лесовосстановления в Ульянинском лесном питомнике. Всего выкопано 167,8 тысячи сеянцев сосны.

Работы уже завершены в Зуевском участковом лесничестве. На площади 9,6 гектара высажено 30,7 тысячи молодых сосен. В ближайшее время посадки пройдут в Белавинском участковом лесничестве, где на 11,3 гектара планируется высадить 45,2 тысячи сеянцев.

Дополнение лесных культур предусмотрено в Губинском, Яковлевском, Северном, Зуевском, Ликинском и Белавинском участковых лесничествах. На общей площади 75 гектаров высадят 18 тысяч сеянцев ели и 87 тысяч сосны. Кроме того, в Ильинском участковом лесничестве на 1,5 гектара разместят 4,8 тысячи сеянцев сосны.

Перед посадкой материал проходит подготовку, а доставка к местам работ ведется с соблюдением технологических требований, что обеспечивает высокую приживаемость молодых деревьев. Мероприятия проводятся в рамках программы по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.