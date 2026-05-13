Более 4,6 тыс заявок на выплату аренды медработникам Подмосковья

Более 4,6 тысячи заявлений на выплату за аренду жилья подали медицинские работники Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал госуслуг. Услуга предоставляется в электронном виде и занимает до 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис размещен на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

В электронной форме больше не требуется указывать расчетный счет. Заявителю достаточно ввести номер зарплатной карты «МИР», после чего система автоматически проверит корректность данных и сообщит об ошибке при ее наличии.

Оформить выплату могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, работающие в учреждениях государственной системы здравоохранения Подмосковья не менее чем на одну полную ставку. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть жилья в собственности на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.