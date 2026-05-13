Центр крови Подмосковья объявил набор доноров I и II резус-минус

Московский областной центр крови 13 мая 2026 года сообщил о потребности в донорах с I и II отрицательными группами крови. Учреждение работает по заявкам больниц региона и формирует запасы компонентов крови для пациентов с тяжелыми заболеваниями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови Подмосковья публикует донорский светофор с учетом текущих потребностей медорганизаций. Сейчас особенно востребована кровь I отрицательной группы, также необходимо пополнение запасов II отрицательной группы.

«Приглашаем доноров с I отрицательной группой крови. II отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Головной центр в Москве на улице Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. ОСП в Подольске (ул. Кирова, д. 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5) работают по будням с 8:00 до 13:00. В Щелкове (ул. Новая Фабрика, д. 8) и Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) прием ведется с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00, в Наро-Фоминске (ул. Школьная, д. 1) — со вторника по пятницу с 8:00 до 13:00.

Выездные донорские акции пройдут 18 мая с 9:00 до 12:00 в Королеве в ЦДК им. Калинина (ул. Терешковой, д. 1) и в Хотькове в центре Елизаветы Мамонтовой (ул. Калинина, д. 4А). Предварительная запись не требуется.

Стать донором может гражданин старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт РФ, СНИЛС и при необходимости документ о временной регистрации. Доноры получают компенсацию на питание 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый день отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.