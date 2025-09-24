сегодня в 23:10

Хвост самолета «вырвало» перед взлетом в столичном аэропорту Шереметьево

Отмечается, что 100 пассажиров Sukhoi Superjet были эвакуированы из салона обратно в воздушную гавань.

Инцидент произошел на рейсе FV 6097 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Петербург в 20:30.

По словам очевидца, воздушное судно резко остановилось на взлетно-посадочной полосе.

Люди находились в салоне около 40 минут, после чего самолет начали буксировать на стоянку. По словам пассажиров, «на рулежной дорожке вырвало руль направления». Точные причины инцидента уточняются.