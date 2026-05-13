15 мая в Щелковском округе откроется выставка о сирени

Выставка «Сирень приглашает в лето» откроется 15 мая в усадьбе Фряново в Щелковском округе. Экспозиция Щелковского историко-художественного музея посвящена истории и образу сирени в искусстве и будет работать до 21 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция расскажет о растении, чье цветение традиционно ассоциируется с приходом теплых дней. Посетителям представят историю сирени, в том числе происхождение ее научного названия «сиринга», которое Карл Линней дал в честь древнегреческой нимфы. Гости узнают о пути растения из Малой Азии в Европу в XVI веке и о его появлении в России.

В залах усадьбы Фряново покажут произведения из фондов музея и закрытых частных коллекций. Среди экспонатов — живописные полотна, декоративно-прикладное искусство, изделия из керамики и фарфора, вдохновленные весенними мотивами. Отдельное место займут предметы ольфакторного искусства и коллекция винтажных и современных флаконов духов с ароматом сирени.

Особенностью проекта станет мультисенсорный формат. Посетители смогут не только увидеть художественные образы «лиловой цветуньи», как называл сирень Игорь Северянин, но и почувствовать ее аромат благодаря интеграции парфюмерных образцов.

