Самолет в Шереметьево столкнулся с другим судном при подготовке к вылету

При подготовке к вылету самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» столкнулся с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина, сообщили в пресс-службе «Росавиации».

Отмечается, что никто не пострадал.

Пассажиры «России» будут перевезены в Петербург резервным бортом — он уже вылетел в Северную столицу.

В столичном аэропорту Шереметьево самолету «оторвало» хвост прямо взлетом.

Инцидент произошел на рейсе FV 6097 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Петербург в 20:30.