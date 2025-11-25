В Москве строителя арестовали за мат после падения с высоты 5 метров

Суд в Москве приговорил к административному аресту 46-летнего строителя из Тувы Маадыра. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве — он матерился в метро, когда ехал в больницу после падения с пятиметровой высоты, узнало издание «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 23 ноября на станции «Теплый стан». Мужчина, по данным суда, нецензурно выражался в общественном месте. Сам же нарушитель утверждает, что конфликт, за который его арестовали, спровоцировали другие пассажиры, принявшие его за нетрезвого. По словам Маадыра, он был трезв и ехал в травмпункт после падения на стройке.

Черемушкинский районный суд принял во внимание прошлые административные нарушения задержанного и приговорил его к аресту на 10 суток. Остается невыясненным, получил ли мужчина медицинскую помощь после падения, до момента задержания.

