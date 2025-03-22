В Москве прохожая спасла 79-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников

В Москве прохожая, проявив бдительность и неравнодушие, спасла пожилую женщину от мошенников. Она заметила, что взволнованная пенсионерка ожидает такси с большим пакетом в руках и при этом активно ведет переговоры по телефону, сообщает Baza .

Инцидент произошел 19 марта на 3-й Прядильной улице. Женщина заметила подозрительную бабушку, которая стояла с большим пакетом в руках и ожидала такси, а также постоянно говорился с кем-то по телефону. Неравнодушная москвичка заговорила с пенсионеркой и вызвала полицию.

В ходе разбирательств в отделении полиции выяснилось, что женщина оказалась права. 3 марта мошенники связались с 79-летней Ларисой Андреевной и попросили предоставить номер СНИЛС. После этого последовал звонок с угрозами. Неизвестные представились сотрудниками ФСБ и убедили женщину в необходимости «задекларировать» все свои средства, чтобы избежать подозрений в финансировании ВСУ.

Спустя пару дней пенсионерка собрала все наличные деньги, упаковала их в тряпки и пакеты и передала неизвестной. Звонки на некоторое время прекратились, но 19 числа «представители силовых структур» убедили Ларису Андреевну вернуть деньги, выступая курьером. Ей нужно было забрать пакет по указанному адресу и передать его «силовикам».

Бабушка согласилась и ждала такси, однако в этот момент ее заметила неравнодушная прохожая. Только тогда пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 1 855 700 рублей.

Ранее стало известно, что мошенники обманули на 170 тыс рублей участницу «Битвы экстрасенсов» Алену Эйзин. Женщина написала заявление в полицию.