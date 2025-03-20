Мошенники обманули участницу битвы экстрасенсов

39-летнюю Алену Эйзин, которая принимала участие в кастингах на «Битву экстрасенсов», обманули аферисты на 170 тыс. рублей. Об этом сообщает SHOT .

Эйзин искала подработку в социальных сетях, наткнулась на публикацию и написала клиенту в Telegram. Ей сказали ставить отметки «мне нравится» и писать комментарии взамен на деньги.

На заказе товаров Эйзин потеряла 170 тыс. рублей. Она поняла, что ее обманули, когда аферисты потребовали отправить еще 150 тыс. рублей. Мошенники сказали, что если женщина пойдет на это, то ей вернут деньги.

Эйзин написала заявление в полицию.

Женщина из Нижнего Тагила принимала участие в кастингах на шоу «Битва экстрасенсов», начиная с 13 сезона. Однако каждый раз ее не брали.

Ранее аферисты обманули пенсионерку на 1,3 млн рублей. Это произошло во время атаки беспилотников на Москву.