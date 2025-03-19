Мошенники развели пенсионерку на 1,3 млн руб во время атаки БПЛА на Москву

73-летняя женщина попалась на уловки украинских мошенников. Во время налета вражеских беспилотников на столицу пенсионерку развели на 1,3 млн рублей, сообщает Mash .

11 марта женщине набрал некий «оператор» и сообщил, что после налета дронов повреждена телефонная линия и нужно оставить заявку на ремонт. Для этого у пожилой женщины попросили номер СНИЛС.

Затем ей снова позвонили, но уже от лица «военной разведки». Пенсионерке заявили, что ее персональные данные могут оказаться в распоряжении недружественных стран. Поэтому ей предложили «задекларировать» и отправить сбережения на «безопасный счет».

В итоге женщина решается собрать деньги и передать их курьеру. Только после этого она заподозрила, что ее обманули мошенники. Теперь в деле разбирается полиция.

Ранее мошенники запугали убийством пару московских пенсионеров и вынудили их продать две квартиры. Общая сумма ущерба составила 27 млн рублей.