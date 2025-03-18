Мошенники, запугав убийством, вынудили пенсионеров продать 2 квартиры в Москве

13 января 68-летняя Наталья получила звонок от неизвестного мужчины, представившегося участковым. Он сообщил, что на районе была убита женщина, отказавшаяся отдать мошенникам деньги со своих счетов, и попросил пенсионерку быть аккуратнее. Мужчина оставил женщине свой номер телефона и попросил связаться, если возникнут проблемы.

Через семь дней Наталье позвонил неизвестный, который представился Соколом, и потребовал снять все деньги со счетов. Пенсионерка обратилась к участковому, который предупредил о серьезности ситуации и связал ее со лжеследователем. «Сотрудник СК» попросил следовать указаниям Сокола, чтобы помочь в поимке преступника.

Затем аферисты убедили жертву передать все сбережения сбережения курьерам, взять кредиты и продать квартиры на 5-й Парковой улице и в Плетешковском переулке. Недвижимость была реализована за 22 млн рублей, которые также были переданы мошенникам.

После передачи денег пенсионерам вновь поступил звонок от «представителя спецслужб», в ходе которого их поблагодарили за оказанную помощь Украине. После этого пожилые москвичи поняли, что стали жертвами мошенников.