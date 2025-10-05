В Москве найден мертвым экс-директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев

сегодня в 10:23

Бывшего директора легендарного издательства «Правда» Вячеслава Леонтьева нашли мертвым на западе Москвы. Предположительно, он мог покончить с собой, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Тело 87-летнего издателя обнаружили накануне под окнами его квартиры на Молодогвардейской улице. В настоящее время следователи рассматривают 2 версии — суицид и несчастный случай.

Вячеслав Леонтьев возглавил крупнейшее печатное производство в 1984 году и руководил издательством «Правда» после переворота 1991-го, когда она превратилась в ФГУП «Пресса».

