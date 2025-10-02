Умер Александр Куприянов: биография и жизненный путь журналиста

Жонглировал словами: как Куприянов стал журналистом

Фото - © Вечерняя Москва

Александр Куприянов родился 31 июля 1951 года в селе Иннокентьевка в Николаевском районе Хабаровского края. Его отец был капитаном-речником, а мама работала учительницей начальных классов.

Базовое образование будущий журналист получил в школе-интернате №5 в поселке Маго. После окончания школы он продолжил обучение в университете. Куприянов окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности «учитель русского языка и литературы».

Уже в студенческие годы Александр Куприянов показывал большие успехи в том, что касается жонглирования словами. Так, он писал стихи и даже публиковался в литературных журналах. Подрабатывал как внештатник в газетах «Тихоокеанская звезда» и «Молодой Дальневосточник».

Журналист, писатель и главред «Вечерней Москвы»: карьера Александра Куприянова

Фото - © Вечерняя Москва

С журналистикой Куприянов связал свою жизнь сразу же после выпуска из университета. Едва покинув стены высшего учебного заведения, будущий журналист устроился корреспондентом на молодежную радиостанцию «Факел». Отработав там два года, занял освободившуюся вакансию корреспондента в журнале «Тихоокеанская звезда». Затем Куприянова переманили на должность заместителя редактора газеты «Молодой Дальневосточник».

Заместителем он работал три года, а в 1981 году перешел в «Комсомольскую правду». Здесь он построил замечательную карьеру: начав с корреспондента, он дорос до ответственного секретаря газеты, члена редколлегии. В дальнейшем стал корреспондентом «Комсомольской правды» в Великобритании. Оттуда же он передавал свои репортажи для «Радио России».

Куприянов продолжал накапливать опыт топового журналиста, для этого он проходил различные стажировки в печатных изданиях в Великобритании и США. Параллельно получал лондонское образование по медиа управлению.

Работая на «Комсомольскую правду», часто отправлялся в горячие точки, в том числе в Афганистан, Чехословакию, Чечню. В 1985 году Куприянова наградили «Знаком Почета» за его выдающиеся заслуги в области журналистики.

В 1992 году журналист перешел на работу в «Российскую газету», где стал трудиться на посту первого заместителя главного редактора. Однако надолго он на этом месте не задержался — спустя год уволился.

Еще через год занял позицию главного редактора «Экспресс-газеты», где проработал несколько лет. Лишь в 1999 году он покинул свое место и стал шеф-редактором газеты «Известия».

Прежде чем стать главным редактором «Вечерней Москвы», Куприянов также успел поработать в «Родной газете» на этой же должности. Кроме того, он возглавляет радиостанцию «Комсомольская правда FM».

Помимо журналистской деятельности, Александр Куприянов активно пишет книги: из-под его пера вышли повести и романы. Среди них, например, «Моя маленькая девочка», «Второй приход», «Гамбургский симпатяга. В поисках любви», «Божья коровка», «Лягунда» и другие. Последняя повесть вышла год назад, в 2024-м.

Куприянов – заслуженный работник культуры и лауреат премий

Фото - © Вечерняя Москва

Александр Куприянов был удостоен множества наград. Орден Дружбы он получил за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность его признали заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Также Куприянов является обладателем медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медали «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Получал Куприянов награды и от президента Владимира Путина. Он вручил ему почетную грамоту за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Помимо этого, Куприянов является лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», лауреатом премии «Медиаменеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России.

Когда и от чего умер Александр Куприянов

Фото - © Вечерняя Москва

2 октября Александр Куприянов скончался на 75-м году жизни. Причина смерти не называется. Об этой трагической новости сообщили на сайте «Вечерней газеты».