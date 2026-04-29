Рынок акций ожил после слов Трампа о разговоре с Путиным

Российский фондовый рынок замедлил падение после комментариев американского президента Дональда Трампа. Он рассказал о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Инвесторы позитивно отреагировали на новость, сообщает ТАСС .

До этого индекс Мосбиржи падал на 1,85 процента. К 20:26 он сократил потери до 1,33–1,43 процента. А к 21:31 индекс вырос до 2 673 пунктов. Падение уменьшилось до 0,8 процента.

Трамп заявил, что решение по Украине найдут «сравнительно скоро». Он назвал разговор с Путиным очень хорошим. Американский лидер также сказал, что Россия нанесла поражение Украине.

По мнению Трампа, конфликты на Украине и с Ираном завершатся примерно одновременно. Рынок отреагировал на эти сигналы позитивно. Инвесторы восприняли слова президента США с оптимизмом.

