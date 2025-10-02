Скончался главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов

сегодня в 10:23

2 октября скончался заслуженный работник культуры России, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Ему было 74 года, сообщает издание .

Причины смерти не указываются. Куприянов был главредом издания с 2011 года.

Он внес огромный вклад в развитие СМИ своим плодотворным трудом. Был награжден орденами Дружбы и «Знак почета».

Куприянов являлся заслуженным работником культуры Российской Федерации. Государство оценило его вклад в развитие культуры, искусства, телерадиовещания, печати, связи в стране. Президент России Владимир Путин вручал Куприянову почетную грамоту.

Куприянов был лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии». Также являлся лауреатом премии «Медиа-менеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России.

