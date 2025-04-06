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В Москве на Юго-Восточной хорде столкнулись пять автомобилей

На Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве в районе Кантемировской улицы, д. 3к6 произошла массовая авария. Там столкнулись сразу пять автомобилей, сообщили в столичном Дептрансе .

На месте массовой аварии уже работают оперативные службы. О пострадавших пока никакой информации не поступало.

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути для движения. В районе аварии образовался затор.

Ранее сотрудники МЧС РФ предупредили жителей Москвы об ухудшении погодных условий в связи с сильными снегопадами. Горожанам рекомендовали, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.

Также ранее в Москве столкнулись семь машин на внутренней стороне 60-го километра МКАД. На момент публикации заметки движение на том участке уже восстановили.