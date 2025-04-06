В Москве на МКАД столкнулись семь машин и перекрыли две полосы движения Происшествия сегодня в 19:14

Во второй половине дня 6 апреля на внутренней стороне 60-го километра МКАД в аварию попали сразу семь автомобилей. Из-за массового ДТП на двух полосах из пяти перекрыто, сообщили в столичном Дептрансе.

Массовая авария произошла в районе съезда № 59. На месте происшествия работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Сотрудники Дептранса рекомендуют автомобилистам выбирать альтернативные пути для движения. Из-за ДТП машины движутся по трем полосам из пяти существующих. Затор уже растянулся на 1,3 километра.