Фитнес-тренер рассказала, как начать заниматься спортом при лишнем весе

Желание изменить свою жизнь, привести тело в форму и избавиться от лишнего веса — это здорово, но к таким переменам нужно правильно подготовиться, сообщила РИАМО тренер онлайн-сервиса бережного фитнеса WowFit Владлена Ильвачева.

«Для начала следует посетить врача-терапевта, который, возможно, также направит к кардиологу и эндокринологу для более подробного обследования. Посещение врачей позволит определить степень влияния лишнего веса на текущее состояние организма и выявить возможные противопоказания», — сказала Ильвачева.

Она подчеркнула, что начинать занятия следует с доступных активностей для человека с лишним весом, таких как ходьба или плавание. Ходьбой можно заниматься быть как на свежем воздухе, так и на беговой дорожке. Тренируйтесь 2-3 раза в неделю по 30-40 минут, постепенно увеличивая интенсивность. Это поможет избежать перегрузки, выработать дисциплину и подготовить организм к более интенсивным нагрузкам.

По словам эксперта, помимо лишнего веса стоит обязательно учитывать и другие особенности организма. Так, при ожирении 2-3 степени важно учитывать хронические заболевания, травмы и уровень стресса. Начинать физическую активность нужно под наблюдением специалиста. Тренер поможет адаптировать нагрузку, следить за техникой, дыханием и самочувствием.

Самая распространенная ошибка — отсутствие самоконтроля. Без дисциплины невозможно достичь цели в похудении. Реклама марафонов похудения в соцсетях обещает быстрый результат, но это миф. Резкое увеличение активности или строгая диета могут вызвать стресс и навредить здоровью. Поэтому физические нагрузки и контроль питания нужно вводить постепенно и осознанно.

Также не следует каждый день замерять свои результаты и взвешиваться. Достаточно контрольных измерений объемов и взвешивания один раз в неделю или месяц. Кроме того, не стоит равняться на других. Организм каждого человека имеет индивидуальные особенности, поэтому процесс похудения у двух отдельно взятых людей может проходить по-разному.

«Когда человек принимает решение худеть, просто добавить активность будет недостаточно, крайне важно начать работу и с питанием. Грамотно сформированный рацион и правильные пищевые привычки обеспечивают большую долю успеха на пути к стройному вытянутому телу», — отметила фитнес-тренер.

При этом не стоит сразу садиться на жесткую диету, в один день урезая калории до минимума и отказываясь от любимых продуктов. При таком подходе организм попадет в стрессовое состояние. Лучше начать постепенную работу со своим рационом, заключила Ильвачева.