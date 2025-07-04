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В 4 аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Саратова (Гагарин), Ярославля (Туношна), Самары (Курумоч) и Казани ввели временные ограничения на полеты. Воздушные гавани не принимают и не отправляют воздушные суда.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры (https://t.me/gkovd_ru) и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

За ночь в небе над Россией уничтожили 48 украинских беспилотников. Больше всего пострадала Ростовская область — там сбили 26 вражеских дронов. Во время атаки погибла пожилая женщина.

Как минимум 5 украинских БПЛА атаковали подмосковный Сергиев Посад. По словам очевидцев, беспилотники летели в сторону местного завода по обработке металла.