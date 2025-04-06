В Москве объявили штормовое предупреждение из-за очень сильного снегопада

В ближайший час в Москве ожидается начало снегопада, который местами будет переходить в очень сильный. В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение и дали ряд рекомендаций, как себя вести, сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Ожидается, что осадки в виде снегопада продлятся примерно до 9:00 7 апреля. Сильный снегопад начнется в отдельных районах Москвы 6 апреля примерно в 21:00 и продлится также до 9:00 следующего дня.

Сотрудники МЧС РФ рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок в период непогоды. Если же отменить или перенести поездку невозможно, за рулем следует быть максимально внимательными. Рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и держать увеличенными дистанцию, а также боковые интервалы между другими транспортными средствами.

Во избежание неприятностей не рекомендуется парковать машины рядом с деревьями и ненадежными конструкциями.

При возникновении экстренной ситуации, требующей помощи, следует позвонить по номерам: «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее сообщалось, что подмосковная Коломна установила первый суточный рекорд по количеству выпавшего снега 6 апреля 2025 года.