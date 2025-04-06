Подмосковная Коломна установила первый рекорд по снегу в апреле 2025 года

Подмосковная Коломна обновила суточный рекорд по количеству выпавшего снега в апреле. Предыдущий аналогичный рекорд был установлен в 1970 году, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на 6 апреля в подмосковной Коломне выпало 12 мм осадков в виде снега. Этот показатель на 7 мм превысил уровень осадков, который зафиксировали синоптики 6 апреля 1970 года.

В течение всего дня снег в подмосковном округе продолжит засыпать улицы, поэтому точное значение нового суточного рекорда будет известно после 21:00, когда специалисты получат данные с метеостанций.

Для Москвы рекорд по осадкам на 6 апреля составляет 10 мм. Этот показатель синоптики зафиксировали 6 апреля 1903 года. За прошедшую ночь в осадкомеры на базовой метеостанции столицы на ВДНХ попало 4 мм снега, но он продолжит выпадать весь день, и возможность обновления рекорда исключать нельзя.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, мокрого снега, ветра и обледенения. Неблагоприятная погода в Москве и Подмосковье будет сохраняться до 7 апреля.