«Желтый» уровень опасности из-за ветра и снега объявили в Московском регионе

В ближайшие двое суток в Московском регионе ожидается ухудшение погоды. В связи с этим в столице России и в Подмосковье ввели «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и снега, которые ожидаются 6 и 7 апреля, говорится на сайте Гидрометцентра РФ .

В Москве «желтый» уровень погодной опасности начнет действовать в ночь на 6 апреля с 02:00 до 7 апреля до 23:00. В этот период на погоду в городе будет влиять циклон и его атмосферные фронты, которые принесут в город снег, а местами — метель.

В период с 09:00 7 апреля ожидается мокрый снег и его налипание на провода и деревья, что спровоцирует обледенение. В городе снова установится временный снежный покров, а на дороге может образоваться гололедица. В эти же даты ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение действует и для Московской области. Однако осадки в виде снега начнутся на час раньше — с 01:00 6 апреля и продлятся также до 23:00 7 апреля. Мокрый снег может налипать на деревья и провода.

Жителям Московского региона рекомендовали быть максимально внимательными на улицы в период непогоды. В случае необходимости экстренной помощи следует позвонить по короткому номеру «112».

Ранее сообщалось, что в Москве в режим повышенной готовности перевели все оперативные службы. Коммунальщики заранее начали мониторить дорожную обстановку. Автомобилистам рекомендовали, по возможности, отказаться от поездок.