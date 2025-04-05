Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды

Согласно свежему прогнозу синоптиков, 5 апреля во второй половине дня в Москве ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим все оперативные городские службы перешли работать в режиме повышенной готовности, об этом сообщил заместитель мэра столицы в городском правительстве Петр Бирюков, пишет «Городское хозяйство Москвы» .

Синоптики сообщили, что погода в Московском регионе начнет ухудшаться со второй половины дня 5 апреля. В ночь на 6 апреля, а также в течение всего дня ожидаются дожди, мокрый снег, ветер с порывами до 17 м/с и гололедица. В отдельных районах высота выпавшего снега может достигнуть 15 сантиметров.

«В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — рассказал Бирюков.

По словам Бирюкова, коммунальщики уже начали мониторить дорожную обстановку. Они готовы приступить к очистке проезжей части в любой момент, когда возникнет такая необходимость.

Горожанам рекомендовали быть предельно внимательными и аккуратными в период непогоды. По возможности лучше отказаться от дальних поездок и остаться дома.